Sağlık Bakanlığı’nda atama: Bakan yardımcısı görevden alındı

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alındı.
Görev değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.
Buna göre Güven’in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın getirildi.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Boğazı’ndaki tarihi Vaniköy Camisi’ndeki yangına, elektrik kablolarının neden olduğu ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “15 gün önce, ‘Ekonomi pik yapıyor’ diyenler şimdi, ‘Acı reçete vereceğiz’ diyenler değil mi” diyerek ekonominin yandaş ve tefeciler için pik yaptığını, işçi, emekli için dip yaptığını söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomide reform yapılacağı söylemlerine ilişkin “Muhteşem bir kalkış yaşanacak” dedi.
Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan remdesivir etken maddeli ‘Veklury’ adlı ilacın üreticisi ABD’li firma, Türkiye’ye ‘sahte olma olasılığı yüksek’ ürünlerin girdiğini ve bunların karaborsada satıldığını açıkladı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabileceğini’ düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini reddetti.