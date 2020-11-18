Sağlık Bakanlığı’nda atama: Bakan yardımcısı görevden alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “15 gün önce, ‘Ekonomi pik yapıyor’ diyenler şimdi, ‘Acı reçete vereceğiz’ diyenler değil mi” diyerek ekonominin yandaş ve tefeciler için pik yaptığını, işçi, emekli için dip yaptığını söyledi.