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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık Bakanlığı’nda atama: Bakan yardımcısı görevden alındı

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alındı.

Güven. (Fotoğraf: Sağlık Bakanlığı)

Görev değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Buna göre Güven’in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın getirildi.

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