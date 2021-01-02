Sağlık Bakanlığı’na kapalı teklif usulüyle 55 milyon aşı enjektörü alınacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı için 55 milyon 2 mililitrelik aşı enjektörü temin edecek.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Genel müdürlüğün Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre, enjektörler, DMO’nun tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak kapalı teklif usulüyle iç piyasadan satın alınacak.

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Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek teklif olacak ve açık eksiltme uygulanmayacak.

İstekliler, ihale dokümanlarını DMO’nun Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebilecek. Ayrıca, ihale evrakı DMO’nın internet sitesinde ihale ilanları bölümünde ilan edilirken, çıktısı alınabilecek, ayrıca bir doküman verilmeyecek.

İhaleye teklif verecek firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini DMO veznesine veya ihale ek şartlarında belirtilen ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekecek.

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Teklifler, 12 Ocak günü en geç saat 12.00’ye kadar teslim edilecek.