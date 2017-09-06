Sağlık Bakanlığı’na danışman olan müzisyen Ferhat Göçer: Onur duyuyorum

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Müzisyen Ferhat Göçer, Sağlık Bakanlığı’nda oluşturulan çalışma grubunda danışman oldu.

Genel cerrah olan Göçer, konser yoğunluğu nedeniyle bir süredir aktif cerrahlık yapmıyor.

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Habertürk’ten Bülent İpek’in haberine göre Göçer, sağlık okuryazarlığını artırma projesinde görevlendirildi.

Bakanlıkta oluşturulan çalışma grubunda danışmanlık yapan Göçer’in aylık maaşının yaklaşık 5 bin lira olduğu öğrenildi.

Seminerler verip tanıtım filmlerinin hazırlanmasına katkıda bulunan Göçer, diyabetten kansere kadar yaygın sağlık konularıyla ilgili toplumu bilgilendirmek için çalışıyor.

Göçer, “Cerrahlık arada bir yapılacak iş değil. Şu an müziğe ağırlık verdiğim için yapamıyorum ama doktor olarak sağlık okuryazarlığı projesinde çalışmaktan onur duyuyorum” dedi.