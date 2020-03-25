Sağlık bakanlığına alınacak 32 bin personelle ilgili ayrıntılar belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kadroya dahil edileceğini duyurduğu 32 bin sağlık personelinin işe alınma süreciyle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sağlık ordusunun güçlendirildiğini belirten Koca şu bilgileri verdi: “Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 11 bini hemşire, bin 600’ü ebe ve 4 bin 687’si sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz. Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart–1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek”.

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Koca, duyurular için bakanlığın yönetim hizmetleri genel müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinin takip edilebileceğini söyledi.

‘14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacak’

Sağlık Bakanı, ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacağını belirterek başvuruların 26 Mart- 30 Mart tarihlerinde Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden alınacağı bilgisini verdi.