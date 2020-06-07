Sağlık Bakanlığı: Okul çağı aşılamaları aile hekimliklerinde uygulanacak

Sağlık Bakanlığı, ilköğretim 1’inci ve 8’inci sınıf okul çağı aşılamalarının, ‘Bağışıklama Danışma Kurulu’ tavsiyesi doğrultusunda, Aile Hekimliği birimlerinde uygulanmasına karar verdi.

Fotoğraf: Pixabay

Bakanlık tarafından 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla aşılama takviminde değişikliğe gidildi.

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Buna göre, ilköğretim 1’inci ve 8’inci- sınıf okul çağı aşılamaları, ‘Bağışıklama Danışma Kurulu’ tavsiyesi doğrultusunda, 3 Haziran’da değiştirilerek Aile Hekimliği birimlerinde gerçekleştirilecek.

İlköğretim 1’inci sınıfta KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aşısının 2’inci dozu ve DaBT-İPA (Difteri, Boğmaca, Tetanos, Çocuk Felci) aşısının pekiştirme dozu, 8’inci sınıfta da Td (Tetanoz, Difteri) aşısının pekiştirme dozu uygulanıyor.

Değişiklikle, ilköğretim 1’inci sınıfta okullarda yapılan KKK ve DaBT-İPA aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48’inci ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği birimlerinde yapılacak.

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İlköğretim 8’inci sınıfta okullarda uygulanan Td aşısı da 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156’ncı ay) girmiş olan tüm çocuklara aile hekimliklerince enjekte edilecek.

1 Temmuz’da başlıyor

Uygulama, 1 Temmuz’da başlayacak. Bu tarihten önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde yine okullarda uygulanacak.

Ebeveynlerin, çocuklarının aşılanma bilgilerini aile hekimlerine başvurarak kayıtlardan ve aşı kartlarından takip etmeleri, çocuklarının aşılanma zamanı geldiğinde gecikmeksizin aile hekimliği birimlerine başvurmaları gerekiyor.