Sağlık Bakanlığı noktayı koydu: Manisa’da askerler gıda zehirlenmesi yaşadı

Sağlık Bakanlığı, Manisa’da şu zamana kadar bini aşkın askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ‘gıda zehirlenmesi’nden kaynaklandığını ‘teslim etti’.

Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda birkaç hafta arayla bini aşkın asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, bir asker hayatını kaybetmişti. Birliklere yemek veren Rota Yemek şirketinden de olmak üzere 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Manisa valiliği, olayın gıda zehirlenmesinden değil, askerlerin psikolojik olarak birbirinden etkilenmesinden kaynaklanabileceğini ileri sürmüştü. Bakanlıklardan da şu zamana kadar tatmin edici bir açıklama gelmemişti. Üstelik, askerlerin tahlil sonuçları da olayın yargıya intikal ettiği gerekçesiyle ailelere verilmemişti.

Psikolojik değilmiş

Tartışmalara Sağlık Bakanlığı nokta koydu. Bakanlık asker rahatsızlıklarının gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Bakanlık, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığını belirterek, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği duyurdu.

Açıklamada, “Kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir” dendi.