Sağlık bakanlığı: KKKA vakaları geçen yıla oranla arttı; 15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Bilim Kurulu toplandı. Sağlık bakanı yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında toplanan kurul, bu yıl vaka sayısının geçen yıla oranla artış göstererek 10 Haziran itirbariyle 480’e ulaştığını, 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: www.trthaber.com

Toplantıda bu veriler ışığında alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığı belirtilen açıklamada 30’dan fazla ülkede görülen KKKA’nın, Türkiye’de İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaştığına dikkat çekildi. Diğer ülkelerde hastalığa yakalananların ortalama dörtte birinin hayatını kaybettiği, geçmiş yıllar baz alındığında Türkiye’de bu oranın yüzde 4 olduğu belirtildi.

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Özellikle yaz ve sonbahar aylarında görülen KKKA hastalığının, kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığı olduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı ve halsizlik en sık görülen bulgular. Hastalık kontrolünde kişisel korunma önlemleri büyük önem taşıyor. Kırım- Kongo kanamalı ateşinden korunmak için; tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. (…)

Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile çıkarmalıdır. Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir. “