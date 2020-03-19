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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık Bakanlığı ‘corona’ kontrolü için site kurdu

Sağlık Bakanlığı corona virüsü önlemleri kapsamında site oluşturdu.

Kendisinde veya yakınlarında Covid-19 belirtileri görenler https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ adresine girerek detaylı bilgi alabilecek.

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Site öneri niteliği taşıyor

Sitenin açılış sayfasında, sonuçların öneri niteliği taşıdığı ve nihai bir sonuç/kesinlik içermediği belirtiliyor. 

Kullanıcılar kişisel bilgilerini girdikten sonra ‘kornik hastalık’, ‘corona virüs belirtileri’ ve ‘en son ziyaret edilen şehir’ gibi soruları yanıtladıktan sonra bir dizi tavsiyeye ulaşıyor. 

SON HABERLER

Ülke ülke ‘corona’ testi: Çin, Güney Kore ve İtalya önde

Yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı dünya genelinde hızla yayılırken salgını kontrol altına almayı başarmış görünen Çin ve Güney Kore test sayılarıyla öne çıktı. İki ülke bugüne kadar toplamda 600 binden fazla ‘corona’ testi yaptı. Türkiye’de ise bugüne kadar 10 bini aşkın test yapıldığı açıklandı.

‘Sosyal mesafe’ çocuklarda da şart

Okulların kapatılmasıyla birlikte çocuklar da evlere kapandı. ‘Corona’ salgınının önlenmesi için önerilen ‘sosyal mesafe’ uzmanlara göre sadece yetişkinler değil çocuklar arasında da şart.

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