Sağlık Bakanlığı ‘corona’ kontrolü için site kurdu

Sağlık Bakanlığı corona virüsü önlemleri kapsamında site oluşturdu.
Kendisinde veya yakınlarında Covid-19 belirtileri görenler https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ adresine girerek detaylı bilgi alabilecek.
Site öneri niteliği taşıyor
Sitenin açılış sayfasında, sonuçların öneri niteliği taşıdığı ve nihai bir sonuç/kesinlik içermediği belirtiliyor.
Kullanıcılar kişisel bilgilerini girdikten sonra ‘kornik hastalık’, ‘corona virüs belirtileri’ ve ‘en son ziyaret edilen şehir’ gibi soruları yanıtladıktan sonra bir dizi tavsiyeye ulaşıyor.