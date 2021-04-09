Sağlık bakanlığı ‘corona’ belirtilerini hatırlatma gereği duydu

Sağlık bakanlığı ‘corona’ belirtilerini hatırlattı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Geçtiğimiz aralık ayında Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkede son dönemdeki vaka artışının, corona virüsünün daha hızlı bulaşmasına olanak sağlayacak şekilde mutasyon geçirmesinden kaynakladığını söylemişti.

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Varyant, o zamandan beri Türkiye dahil 50’den fazla ülkede Covid-19’un baskın versiyonu haline geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart’ta “81 ilde 180 bin 448 İngiltere varyantı tespit edildi” demişti.

Varyantın farklılığının, sadece bulaşma hızı değil aynı zamanda hapşırma, geniz ve burun akıntısı gibi farklı belirtileri olduğu son günlerde tartışma konusu.

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Sağlık Bakanlığı’nın, Twitter hesabında Covid-19 hastalarında sık görülen belirtiler şöyle sıralandı: Ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal, solunum sıkıntısı.