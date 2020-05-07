Sağlık Bakanlığı: Britanya’ya gönderilen tıbbi malzemelerde sorun yok

Sağlık Bakanlığı, Britanya’nın Türkiye’deki bir şirketten aldığı koruyucu önlüklerin standartlara uygun olmadığı ve ‘iade‘ talep edildiğine dair haberlere ilişkin, Türkiye’nin yardım olarak gönderdiği ürünlerde sorun olmadığını belirtti. Britanyalı büyükelçi de Twitter’dan ‘haberler asılsız‘ açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya’nın, Türkiye’nin gönderdiği 84 tonluk tıbbi malzeme arasındaki 400 bin koruyucu kıyafeti ‘standartlarına uymadığı’ gerekçesiyle iade edeceğine dair haberler çıkmıştı.

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Corona virüsü salgını nedeniyle Britanya’ya gönderilen tıbbi malzemelere ilişkin bakanlık yaptığı yazılı açıklamada 7 Nisan günü 100 bin tulum, 100 bin cerrahi maske ve 50 bin N95 maskenin ‘hibe‘ edildiğini bildirdi.

Ürünlere ait CE ve ISO sertifikalarının önceden Britanya’ya gönderildiği aktarılan açıklamada, “Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Services (NHS)’in onayının ardından İngiltere’ye gönderilmiştir” denildi.

Haberlerin ardından Britanyalı yetkililerle görüşüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız üzerinden de resmi yazı ile İngiltere’nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edilmiştir.”

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Britanyalı Büyükelçi Dominick Chilcott da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye tarafından Britanya’ya gönderilen ekipmanların kullanılmaz olduğuyla ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Türkiye’den yollanan 400.000 adet kişisel koruyucu ekibmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir. — Dominick Chilcott (@DChilcottFCO) May 7, 2020



