Sağlık Bakanlığı 402 bin prezervatif dağıtacak

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, doğum kontrolünün sağlanması ve cinsel yollarla bulaşan hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla 402 bin prezervatif dağıtacak.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre, ihale yoluyla alınacak prezervatiflerin üzerinde ‘T.C. Sağlık Bakanlığınca parasız verilir, satılamaz‘, ‘Tek kullanımlıktır‘, ‘Serin ve kuru yerde doğrudan güneş ışığından uzak saklanmalıdır‘, ‘Oda sıcaklığında saklayınız‘ uyarıları yer alacak.

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Uzunluğu 160 milimetreden az olmaması istenen prezervatiflerin lateks ya da doğal kauçuktan üretilmiş olması, düz, pürüzsüz olması ve yüzeyin kayganlaştırıcı ile kaplı olması isteniyor.