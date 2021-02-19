Sağlık bakanının hedefi nisan sonuna 105 milyon aşı tedarik etmek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’la mücadele mart ve nisan aylarının çok önemli olduğunu belirterek aşı tedarikine dair de bilgi verdi.

Fotoğraf: Reuters

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu’na konuşan Koca, her kentin 1 Mart’tan itibaren ‘mavi’ (düşük risk), ‘sarı’ (orta risk), ‘turuncu’ (yüksek risk), ‘kırmızı’ (çok yüksek risk) olarak ayrılacağını, kısıtlama kararlarının buna göre verileceğini söyledi.

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Bakanın verdiği bilgiye göre 100 binde 10’un altında vaka görülen kentler ‘mavi’, 11-35 arası ‘sarı’, 36-100 arası ‘turuncu’, 100’ün üstü ‘kırmızı’yla işaretlenecek.

Ankara karşılaştırması

Koca, Ankara’dan şu örneği verdi: “Örneğin Ankara’da vaka sayısı yüz binde 35 yani 5.5 milyon nüfusta haftalık bin 925 yani günlük 275. Bu durumda Ankara, düşük risk ile riskli arasında bir çizgiye oturuyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatleri ile restoranların açılması noktasında Ankara, kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Şayet bir il (şu anda Hakkari, Şırnak) mavi kategoride ise restoranların açılması, hafta sonu ve hafta içi kısıtlamaların kaldırılması mümkün görünüyor.”

“Her ilin 1 Mart’la ilgili hazırlık yapması gerekiyor” diyen sağlık bakanı, bakanlığın haftalık vaka verilerini il il açıklamaya başladığı için her kentin 1 Mart’ta nerede olduğunu bilerek, normalleşme sürecini yöneteceğini, kısıtlama ya da esneme kararı alacağını kaydetti.

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Mart hedefi

Sağlık bakanı, pandemiyle mücadelede mart ve nisan aylarının çok önemli olduğunu belirterek, “Her ne kadar 25 milyon planlansa da martta 35 milyon aşı için hazırlık yapılıyor. Nisan sonu itibarıyla 105 milyon doz aşının tedarik edilmesi hedefleniyor” ifadesini kullandı.

Koca, yerli aşının yaz aylarına yetiştirilmesi ve daha önce aşılanan vatandaşların en geç eylülde başlanarak birer doz daha aşı olabilmesi için de planlamaların sürdüğünü kaydetti.

Sağlık bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “BioNTech aşısında tedarik süreci de netleşti. Yaklaşık 800 bin doz aşının bu ay içinde gelmesi bekleniyor. Aşı sırası gelen vatandaşlara bu seçenek de sunulacak. Onayları alınacak. Özellikle 60 yaş ve altındaki gruba bu aşı da önerilecek. BioNTech aşısını tercih etmeyen vatandaşlar o anda inaktif aşı varsa bu aşıyı olabilecek. Yoksa aşı tedarik edildikçe, sırayla aşılama programından yararlanabilecek.”