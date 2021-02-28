Sağlık bakanından sonra eğitim bakanı da özür diledi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma takvimindeki bir günlük erteleme için tüm vatandaşlardan özür diledi.

Fotoğraf: AA

Anasınıfları, ilkokul, 8 ve 12’nci sınıflar ile özel eğitim okullarında yüz yüze eğitimin 1 Mart’ta başlayacağı duyurulmuştu.

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Ancak yurt genelinde artan vaka sayıları nedeniyle yüz yüze eğitim bir gün ertelenmiş, kentlerin risk durumuna göre karar verileceği kaydedilmişti.

Selçuk, ‘özür açıklaması’nda şunları kaydetti: “Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul’daki Fatih Camisi’nde 21 Şubat’ta Muhammed Emin Saraç’ın cenaze törenindeki kalabalık için özür dilemişti. Cenazeye Koca ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılmıştı.