Bakandan ‘rehavet’ uyarısı: ‘Corona’yla mücadelenin ikinci dönemindeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin corona virüsü salgınıyla mücadelenin ikinci döneminde bulunduğunu belirterek, toplumu rehavete kapılmamaları yönünde uyardı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre Koca’nın yazılı açıklamasından satır başları şöyle:

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*Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor.

*Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var.

*Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı kontrollü sosyal hayattır.

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*Bu noktadan sonra salgın gücünü rehavetten alacaktır. Yapmamız gereken, giderek normale yaklaşacak süreci elbirliğiyle sürdürmektir. İkinci dalga olasılığına karşı gücümüz, uygulayacağımız tedbirlerdir.

*Birkaç ay öncesinin normal düşüncesine, saat 00:00’da sokağa çıkma kısıtının kaldırılmasıyla kapılmak, isabetli bir düşünce değildir.