Sağlık bakanından 65 yaş ve üzerindekilere teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindekilere Twitter’da paylaştığı bir mesajla teşekkür etti. Diğer yaş gruplarındakilere ise ‘onlara karşı özenli olma’ çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Twitter

Bu yaş grubundakilere, risk grubunda oldukları gerekçesiyle 21 Mart’ta sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Koca’nın basın toplantılarında, ‘çınarlarımız’ veya ‘büyüklerimiz’ diye hitap ettiği gruba ilk olarak 10 Mayıs’ta belirli saatlerde sokağa çıkma izni verilmiş, bu izin her hafta pazar günü tekrarlanmıştı. Pazartesi günü ise sabah 10:00-20:00 arasında her gün sokağa çıkmalarına izin çıkmıştı.

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Sağlık bakanının mesajı şöyle: “Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim.”