Sağlık bakanı: Yakın temaslar nedeniyle ani ve çoğunlukla lokal artışlar var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de corona virüsüne bağışıklık oranının yüzde 2-2.5 olmasını öngördüklerini belirterek sonbaharda grip olan vatandaşlara test yapılacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sabah’tan Okan Müderrrisoğlu’na konuşan bakan, ‘yeni normal’in seyri açısında hayatını kaybeden vatandaşların sayısı ve hastane yüklerinin yakından izlendiğini ifade etti. Koca, “Yeni normali bulma döneminde vaka sayılarında inişli çıkışlı seyir olabilir” dedi.

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Üç önemli unsur

Sağlık bakanı, ölüm sayılarının azalması ve yoğun bakım ile solunum cihazına bağlı hasta sayısının da sağlık sistemi bakımından yönetilebilir sınırlarda kalmasının önemli olduğunu ifade etti.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halihazırda vaka sayısındaki artış kadar artışın nedenleri de bizim için öncelikli gösterge. Bugün itibariyle vakalarda genel artış eğiliminden ziyade taziye, asker uğurlaması gibi yakın temaslar nedeniyle ani ve çoğunlukla lokal artışlar olduğunu görüyoruz. Başlı başına bu örnekler bile ‘maske-mesafe’ ve hijyen kriterlerine uyumun ne kadar gerekli olduğunu teyit ediyor.”

Tahmin yüzde 2.5

Sağlık bakanı, TÜİK’le, bilimsel yöntemlerle belirlenen örnekler üzerinden ülke genelinde antikor testlerine başlayacaklarını ifade ederek toplumun genel bağışıklık oranının görüleceğini kaydetti. Koca, şunları söyledi: “Altını çizmek isterim ki sürü bağışıklığı için halkın yüzde 65’inin hastalığı atlatmış olması lazım. Ki bu gerçekçi değil. Nitekim her şeyi serbest bırakan İsveç’te bile bağışıklık oranı yüzde 7 civarında, bizde ise bu oranın yüzde 2-2.5 civarında olmasını öngörüyoruz. Bu veriler analiz edildiğinde de her bir vatandaşımız için temel tedbirlerin sürdürülebilir olmasının kaçınılmazlığını göreceğiz.”

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Grip olana test

Koca, sonbahara dair yapılan hazırlıktan da bahsetti: “Virüsün mutasyon geçirdiği, hastalık riskinin azaldığı algısı yanlış, tedbiri elden bırakmayalım. Semptom (belirti) gösteren herkese test yapmayı sürdürelim istiyoruz. Özellikle sonbaharda görülen mevsimsel gribin Covid-19’dan ayrışması için belli başlı yakınması olan her vatandaşımıza test yapmayı kararlaştırdık.”

Gemi-liman benzetmesi

Bakan, salgının Türkiye’de ulaştığı boyuta dair “Günlük vaka sayısının seyri ve gelinen nokta açısından dalgalı denizde limana yanaşmaya çalışan gemi gibiyiz. Dikkat etmezsek yüksek dalga bizi kıyıdan uzaklaştırır” dedi.