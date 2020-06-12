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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: Vakitlice evimize dönelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların kademeli olarak kalkması sonrasında, ‘evin’ güvenli olduğunu anımsatarak, “Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim” uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Twitter

Koca, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Genç yaşlı, büyük küçük hepimiz, kimi sınırlamalar hariç artık ne zaman istersek dışarıdayız. Fakat kısıt kalktı, yaz geldi diye evimiz gözden düşmesin. Kendimizi virüsten koruyabilmiş olmayı evimize de borçluyuz. Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim.”

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Çocuklara teşekkür

Sağlık bakanı, bu mesajdan birkaç saat önce de sokağa çıkma kısıtlamaları bu hafta başında sona eren çocuklara teşekkür ettiği bir mesaj paylaştı: “Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır: Bana yaklaşmayın!”

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