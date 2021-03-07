Sağlık Bakanı, vaka sayıları en çok artan ve azalan illerin grafiklerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan ve azalan illerin grafiklerini paylaştı.

Koca’nın aktardığına göre son bir hafta 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka oranı en çok artan iller Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne; en çok azalan iller ise Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman oldu.

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Vaka sayısı en çok azalan iller

Koca’nın dün paylaştığı vaka haritasına göre Samsun her 100 bin kişiye 348.36 vakayla ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il. İstanbul ise bir haftada 100 binde 89.9’dan 111.57’ye yükseldi.

Vaka sayısı en çok artan iller

Sayılar ne anlama geliyor?

Haftalık olarak, 100 binde görülen vaka sayısına göre kentler için renk belirleniyor ve tedbirler yeniden değerlendiriliyor.

Mavi: 100 binde 10 ve altı

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Sarı: 100 binde 11-35

Turuncu: 100 binde 36-100

Kırmızı: 100 binde 101 ve üstü