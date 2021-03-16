Vaka sayısı en çok artan il Samsun, en fazla azalan il Sakarya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin grafiklerini paylaştı.

Koca’nın aktardığına göre son bir haftada 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka oranı en çok artan iller Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova; en çok azalan iller ise Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur.

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Vaka sayısı en çok artan iller

Koca’nın paylaştığı vaka haritasına göre Samsun her 100 bin kişiye 458.53 vakayla ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il. İstanbul’da ise oran bir haftada 100 binde 111.57’den 178.25’e yükseldi.

Vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan dün de şu haritayı paylaşmıştı:

Sayılar ne anlama geliyor?

Haftalık olarak, 100 binde görülen vaka sayısına göre kentler için renk belirleniyor ve tedbirler yeniden değerlendiriliyor.

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Mavi: 100 binde 10 ve altı

Sarı: 100 binde 11-35

Turuncu: 100 binde 36-100

Kırmızı: 100 binde 101 ve üstü