Sağlık bakanı vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Koca, Twitter paylaşımında “Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli” diye yazdı.

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Sağlık bakanı, şu ifadeleri kullandı: “Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz.”

Verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348.36 vakayla ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il. İstanbul, bir haftada 100 binde 89.9’dan 111.57’ye yükseldi.

Sayılar ne anlama geliyor?

Haftalık olarak, 100 binde görülen vaka sayısına göre kentler için renk belirleniyor ve tedbirler yeniden değerlendiriliyor.

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Mavi: 100 binde 10 ve altı

Sarı: 100 binde 11-35

Turuncu: 100 binde 36-100

Kırmızı: 100 binde 101 ve üstü