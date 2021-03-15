Sağlık bakanı vaka haritasını paylaştı: İstanbul 178.25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat-12 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Koca, Twitter paylaşımında “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün” diye yazdı.

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İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 178.25, Ankara’da 68.53, İzmir’de 78.57 oldu.

100 binde en fazla Covid-19 vakası Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis; en az Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

Sayılar ne anlama geliyor?

Haftalık olarak, 100 binde görülen vaka sayısına göre kentler için renk belirleniyor ve tedbirler yeniden değerlendiriliyor.

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Mavi: 100 binde 10 ve altı

Sarı: 100 binde 11-35

Turuncu: 100 binde 36-100

Kırmızı: 100 binde 101 ve üstü