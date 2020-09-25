Sağlık bakanı: Vaka artışı kontrol altına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı” dedi.

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AA’nın haberine göre Koca, Samsun valiliğini ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, şöyle konuştu: “Altı aydır corona virüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bir dönem kurallara sıkı sıkı uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki sürdürülebilir olmadı. Hastalığı hafife almak, temizlik maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek, bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı. Hasta sayımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı. Bu durum sadece Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızda artış bildiğiniz gibi her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı illerimizde istemediğimiz artışlar görürken bazı illerimiz ve bölgelerimizde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz.”

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Koca, vaka artışının tedbirler ve sıkı denetim sayesinde kontrol altına alındığını, fakat bunun kimseyi rehavete sürüklememesi gerektiğini belirtti.

’10 güne hasta sayısı düşer’

Bakan, şöyle devam etti: “Artış hızının kontrol altına alınmasını takiben bir hafta 10 gün içinde hasta sayılarının daha da aşağıya düşmesini bekliyoruz. Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak.”

Sağlık bakanı, Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdiklerini de sözlerine ekledi.