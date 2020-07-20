Sağlık bakanı uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınıyla mücadelede ‘normalleşme’ sürecinde artan vakalara ve toplu törenlere işaret ederek, “Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin” dedi.

Diyarbakır’daki bir düğünde yaklaşık 70 kişi sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ederek halay çekmiş, görüntüler büyük tepki toplamıştı. (Fotoğraf: DHA)

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, vakaların en çok görüldüğü ilk beş ilden Diyarbakır’da 70’e yakın kişinin kol kola maskesiz halay çektiğini; Trabzon’da ise gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını hatırlattı.

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Vakaların en çok görüldüğü illerden DİYARBAKIR'DA iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. TRABZON'DA ise gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2020

Bakan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Vakaların en çok görüldüğü illerden DİYARBAKIR’DA iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. TRABZON’DA ise gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin.”

Son 24 saatte 931 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 992 kişi iyileşti.