Sağlık bakanı umut verdi: Bir ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir ay öncesine kıyasla corona virüsünün yayılımının önünün kesildiğini söyledi ancak beş kente dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

Erzurum’da basın toplantısı düzenleyen Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

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*Bu ziyaretlerle çalışma toplantılarının amacı birden fazladır. İlki salgınla mücadelede yerinde olmak. Şehirlerimizde devam eden sağlık yatırımlarımızı kontrol etmek ve yerinde takip etmektir.

‘Yayılım imkanı genişleyecek’

*Size şehir şehir yaptığımız ziyaretlerin üç sebebini saydım. Dördüncü sebebi, salgına karşı alınması elzem tespitleri buraya gelerek size anlatma ihtiyacı duymamızdır. Önemli sebeplerden biri de maske mesafe ve temizlik kuralının yaygınlaşmasıdır.

*Kapalı alanlarda virüsün yayılım imkanı genişleyecek çünkü mesafeyi kontrol etmekte daha fazla zorluk çekeceğiz. Özetle sonbahar ve kış, corona virüsü için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz, işin ciddiyeti ortaya çıkar.

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Gribe dikkat çekti

*Grip virüsü de tıpkı corona virüsü gibi solunum yoluyla bulaşmaktadır. Şayet corona virüsü grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşacaktır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz

*Eldeki bilgilere göre, virüs bugüne dek en az 39 milyon kişiye bulaştı. Şunu unutmayın, en başta bu sayı sadece bir. Corona virüsü dünyaya o bir kişiden yayıldı. O bir sayısı 39 milyona ulaştı. Aramızda sadece bir corona virüsü taşıyıcısının olması, bu izole edilmediği sürece riskin devam ettiği anlamına gelir.

*Bulaşma riski açısından baktığınızda tüm dünyada toplam aktif vaka sayısı geçmiş aylara kıyasla kat kat fazladır. Dün tüm ülkelerce son 24 saatte tespit edilip bildirilen yeni vaka sayısı 429 bin 122’dir. Bunların çoğu şikayet üzerine tanı konan kişilerdir. Tahminlere göre, halen dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir.

Beş kent saydı…

*Bir ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi şehirlerde de göstermeliyiz. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Denizli’deki artış elbette tüm Türkiye için risktir. Erzurum’dan bu kentlerin sakinlerine sesleniyorum. Esas olan sizin maskenizi takmanız, sosyal mesafe kuralına uymanızdır. Salgının önü ancak yeni bulaşmalar önlenerek kesilir. Bize yardımcı olun, virüsün size bulaşmasına izin vermeyin.

*Aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) direktörü dün Avrupa’da ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranlarının nisan ayına göre beş kat artabileceğini söyledi.

*Açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız. Vatandaşa vermediğimiz hiçbir bilgiyi DSÖ’ye vermeyiz.