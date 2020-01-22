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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: Türkiye’de korona virüsü riski yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de görülen korona virüsü nedeniyle Türkiye’de risk bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Koca Türkiye’de korona virüsüyle ilgili bir hasta ya da riskli hasta olmadığını ifade etti.

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Sağlık bakanı, “Türkiye’de şu an riskin olmadığını belirteyim” derken, Çin’den Türkiye’ye gelecek riskli hastanın karantina odasına alınarak özel ambulansla hastaneye götürme konusunda hazırlıkları olduğunu söyledi.

Koca, virüse ilişkin toplantı yapılacağını belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye’ye önermiyor. Ama termal kamera dahil hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Bakan, şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacının bulunduğunu, bu konuda ilaç sorunu olmadığını ifade etti. Sağlık bakanı, “Grip vakalarında geçen yıla göre değişen oran söz konusu olmadı” dedi.

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‘Kahvaltı ihmal edilmemeli’

Koca, 2019’da ithal ilaçlara 3.2 milyar lira ödendiğini ifade etti. Bakan, trans yağın yasaklanmasını isterken kahvaltıya dair tartışmalar için de “Kahvaltının ihmal edilmemesi gerekir. Dengeli kahvaltıyı; çorbayı da öneriyorum” dedi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni korona virüsünün şimdiye kadar binlerce kişiye bulaştığı belirtiliyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenler bulunurken, korona Çin haricinde ABD’de de görüldü.

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