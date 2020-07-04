Sağlık bakanı: Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınını dair “Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır” dedi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde konuşan bakan, pandeminyle hala tüm insanlığın mücadele ettiğini, bunun dünyaya çok şey öğrettiğini söyledi.

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Türkiye’nin dünyaya örnek bir başarı sağladığını aktaran Koca, şöyle devam etti: “Ancak tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca temizlik, maske, mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım.”