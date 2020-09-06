Sağlık bakanı: Son bir aydaki vakaların yüzde 40’ı 20-40 yaş arasındaki gençler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son bir ayda Covid-19’a yakalanan 100 kişiden 40.1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler” dedi.

Fotoğraf: AA

Koca, Twitter’daki paylaşımında ‘corona’ vakaları arasında genç nüfusa dikkat çekti.

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Bakan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Son bir ayda corona virüsüne yakalanan 100 kişiden 40.1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı GÜCÜMÜZ BİRLİKTE TEDBİR.“