Sağlık bakanı: Sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Virüsün şiddetini düşürdüğüne yönelik bir kanıtımız yok. Ama vakalarımızın şiddetinin düştüğüne dair verilerimiz var” dedi, Türkiye’nin toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2.67 ölüm oranıyla dünyada 87. sırada yer aldığını belirtti. Koca, sokağa çıkma yasağının gündeme gelmediğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Koca’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Dünya insanı henüz gönülleri müsterih edebilecek bir zafer elde edemedi. Dünya en yüksek günlük vaka sayısını 7 Haziran’da gördü. Henüz doğrudan etkili bir ilaç bulunamadı, aşı geliştirilemedi.
- Her mesajımda sizleri durumdan bilgilendirmeye, risklere karşı uyarmaya çalışıorum. Haziran ayı ile birlikte başlattığımız normalleşmenin eski hayat tarzına dönüş olmadığını ısrarla vurguladım. Toplum hayatının vazgeçilmez gereklerinin farkındayız. Üretim devam etmek zorunda, eğitim, ulaşım, ticaret, turizm ve bütün hizmet sektörlerinin canlı olması toplumun geleceği için vazgeçilmez unsurlar.
- Dünyanın herhangi bir yerinde Covid-19’u tedavi eden bir ilaç bulunamadı. Aşı geliştirilemedi.
- Ülkemiz toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2.67 ölüm oranıyla dünyada 87. sırada yer almaktadır. Corona virüsünden ölümlerde 1 milyon kişi başına 57 vefat ile dünyada 47. sırada yer alıyoruz.
‘Virüsün şiddetinin düştüğüne dair kanıt yok’
- Corona hala işbaşında ama hastalık kontrol altında. Virüsün şiddetini düşürdüğüne yönelik bir kanıtımız yok. Ama vakalarımızın şiddetinin düştüğüne dair verilerimiz var.
- İlk günlerde hastalarımız 20 günün üzerinde hastanelerde kalırken şimdi bu süre 2.9 güne düştü. Yoğun bakım 2.7 güne indi. Daha az oranda hasta entübe edilir oldu. Entübasyonda kalma süresi 1 günden 2.6 güne çıktı. Entübe edilenlerin vefat etme oranı önemli oranda düştü.
- Entübe edilenlerin yüzde 4’ü, yoğun bakıma girenlerin yüzde 2’si vefat ediyor. Hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek. Bunda büyüklerimizi koruma altına almamızın büyük rolü var.
- Onları koruyamazsak böyle kısa süreli yatışları, kitlesel iyileşmeleri unutabiliriz. Bunun bedelini kim üstlenmeye hazırdır. Pitlikteki ailem mi, maç sonrası kutlama yapan taraftarım mı, asker uğurlayanım mı?
- Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 91.2’si risk grubunda tanımlanan kişilerden oluşmaktadır. 60 yaş üzeri ve en az bir alt hastalığı olanların oranı yüzde 71.70’dir.
‘Vaka sayısına göre vefat oranı en yüksek il Gümüşhane’
- Son günlerde dalgalanmaların seyri farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane’dir. En düşük ilimiz Kilis’tir. Burada dikkatinizi bazı illerimize çekmek isterim. Ankara’da günlük ortalama vaka 127, son bir haftada ortalama vaka 155, son üç günde ortalama vaka 177.
- İstanbul’da son bir ayda vaka sayısı 653, son bir haftada 620, son üç günde 616.
- Düne göre baktığımızda bu sayı 700’leri geçmektedir.
- Artık Covid 19’u daha yakından tanıyoruz. Mücadele, tanıda, takipte, tedavide daha tecrübeli olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz bize düşen görevi bütün gücümüzle yapa gayreti içindeyiz. Bu ülkeyi seven, yakınını, akrabasını, komşusunu, iş arkadaşını, eşini, dostunu seven her vatandaşımızın da elinden gelen gayreti göstereceğinden şüphe etmiyorum. Hep birlikte kucaklaşacağımız günler uzak değildir.
‘İstanbul, Ankara ve Bursa için maske zorunluluğu tavsiyesi var’
- İl Hıfzıssıha Kurullarımız bölgesel illerinde salgının seyrine göre her türlü tedbiri alma noktasında yetkililer. Bu anlamda maske kullanımıyla ilgili şu an 45 ilde gerekli görüldüğü için bu karar alındı. Benzer şekilde ilave olabilecek illerimiz de olabilir. Bunlardan üç tanesi için Bilim Kurulu’nun önerisi oldu: İstanbul, Ankara ve Bursa. İstanbul’da artış çok ciddi olmamakla birlikte tedbir amaçlı alınmasını Bilim Kurulu önermiş oldu.
- Biz önümüzdeki dönemde bu anlamda, genel anlamda sokağa çıkma kısıtlılığı ve yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulu’nda da gündeme gelmedi.
- 18 yaş altı gençlerimizde bir artış olmadığını rahat söyleyebilirim. Demin verdiğim rakamlarda vaka sayısında yaş ortalamasının aşağı düştüğünü ifade ettim. Özellikle gençlerin sokağa çıkmasıyla birlikte bu oranın arttığını ve ortalama yaşı aşağıya çektiğini söyledim. Özellikle şu dönemde giderek bu yaş dağılımı 70’lerden 73-74’e çıktığını görüyoruz. Yaş aralığının yukarı doğru çıktığını söyleyebilirim.
- Aşı çalışmalarında, iki çalışmadan birinin eylül, birinin ekim ayında klinik çalışma safhasına gelebileceğini söyleyebilirim.