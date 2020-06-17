Sağlık bakanı: Sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder uyardı: “Türkiye’de son dört gündür vakalar artıyor ama bizim tespit edebildiğimiz vakalar sadece buz dağının görebildiğimiz kısmı. Dünyada da, Türkiye’de de bulunan vaka sayılarını en az altı-yedi ile çarpmak lazım”.