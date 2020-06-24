Sağlık Bakanı: Sıcaklara yenik düşmeyelim; vakalar artmasın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’la mücadelede ‘normalleşme’ sürecinde yaz mevsiminde rehavete kapılmama uyarısında bulunarak, vakalarda artışın önlenmesi gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarında maske kullanımının önemini vurgulayarak, “Maske takmamak kişisel hukukun ihlalidir” dedi.

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‘YKS’nin şimdi yapılması doğru’

Bakanın açıklamasından satırbaşları şöyle:

YKS sınavında yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Ailelerin sınav merkezinin uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz.

YKS’nin, ne getireceği meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından karar verilmesi doğru görünmektedir.

‘Yayılma hızında azalma yok’

Corona virüsünün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz.

Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur.

Tüm hayatın yeniden sağlık kazanması, eski temposuna yaklaşması, vaka sayılarının kontrol altında tutulmasına bağlıdır.

Eskiye göre hastane yükümüz daha az. Yoğun bakıma giren, entübe olan, entübe hastanın vefat etme oranı giderek düşüyor.

‘Gençler rahat hissetmemeli’

Vefat edenlerin yaş ortalamasının yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs’tan önce ortalama vefat yaşı 71 iken 74’e kadar çıktı.

Gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemeliler. Riskli olan büyüklerimize ve kronik hastalığı olanlara bulaştırma potansiyeli taşıyorlar.

‘İkinci dalgayı yaşamıyoruz’

Soru-cevap kısmında Covid-19 vakalarındaki artışa ilişkin “İkinci dalga mı yaşanıyor?” sorusunu Koca şöyle yanıtladı: “İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz.”

PCR taramasına ilişkin soruda ise Koca şu bilgileri paylaştı: “Şu an taranan kişi sayısı 118 bin oldu. Bunun içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8, son derece düşük.”

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‘Kısıtlama gündemimizde yok’

“Kısıtlama ya da sokağa çıkma yasağı olacak mı?” sorusunu ise sağlık bakanı “Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu’nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz” şeklinde yanıtladı.

Covid-19 aşısındaki gelişmelere ilişkin soruya ise Koca şu yanıtı verdi: “Şu an devam eden çalışmalarla ilgili sonuçlar iyi ama klinik çalışmalara eylül-ekimden önce geçmek zor görünüyor.”

‘Vaka sayıları beklediğimizden daha yüksek’

‘Normalleşme’ sürecinin seyrine ilişkin soruyu bakan şöyle yanıtladı: “Hastane yükü beklentimiz doğrultusunda ama vaka sayılarının aynı beklenti doğrultusunda olmadığını söyleyebilirim.”

‘Kurban Bayramı’nda Ramazan’daki gibi kısıtlılık olmayabilir’

Kurban Bayramı’nda alınabilecek olası önlemlere ilişkin soruyu Koca şöyle yanıtladı: “Kurban Bayramı’nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor, ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı’ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim.”