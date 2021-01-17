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Sağlık bakanı sekiz adımda aşı uygulamasını anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Covid-19 aşılama sürecini sekiz madde halinde anlattı. Koca’nın paylaştığı bilgilere göre aşı yaptıranlar için elektronik aşı kartı oluşturulacak.

Fotoğraf: AA

“Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız” vurgusu yapan Koca’nın sıraladığı sekiz adım şöyle:

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1- Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023’e kısa mesaj göndererek öğrenilebilecek.

2- Aşı olacak grup arasında yer almaları durumunda kişiler randevu işlemi için MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) uygulamasına yönlendirilecek. Buradan tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanacak.

3- İşlem sonucunda kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacak. Ayrıca randevu bilgileri, e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilecek. Randevu alınan tarihte randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilecek.

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4-. Burada aşıyı uygulayacak sağlık personeli, ‘AŞILA’ uygulaması üzerinden vatandaşın sorgulamasını yapacak.

5- Uygulama üzerinden, kişiye uygulanacak aşının barkodu okutulacak ve kaydedilecek. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra aşı uygulanacak.

6- Aşıyı uygulayan sağlık personeli ikinci doz için randevu oluşturacak.

7-  Bu randevunun bilgileri de vatandaşa kısa mesajla iletilecek. Randevu ve aşı bilgilerine e-Nabız üzerinden de ulaşabilecek.

8 – Elektronik aşı kartına e-Nabız ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamalarından erişilebilecek.

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