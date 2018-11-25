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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: Şehir hastanelerini üniversite hastanesi yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehir hastanelerini üniversite hastanelerine dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

CNN TÜRK’te yayınlanan Hafta Sonu programına katılan bakan Koca, son dönemde sıkça yaşanan sağlık çalışanlarına şiddet vakalarına dair, “Yeni dönemde şiddet uygulayan kişiler karakoldan serbest kalamayacak. Cezalar paraya dönüşemeyecek. Meclis iradesiyle yeni bir düzenleme yapılmalı” dedi.

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En üst düzeyde eksiksiz sağlık üsleri‘ planlandığını söyleyen Koca, şehir hastanelerini de üniversite hastanesi yaptıklarında bu hastanelerin birden fazla üniversite ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

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