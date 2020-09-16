Sağlık bakanı: Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’a karşı verilen mücadeleye dikkat çekerek “Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz” dedi.

Fotoğraf: AA

Koca, Bilim Kurulu toplantısı arından açıklamalarda bulundu.

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‘Daha zor dönemdeyiz’

Bakanın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Pozitif tanı konmuş her hastamız gerekli sağlık hizmetini en iyi şekilde almıştır.

Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz.

Mevcut durumun salgının kontrolden çıktığı şeklinde algılanması yanlıştır.

‘Günde ortalama 100 bin test’

Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor. Artan yeni hasta ve ağır hasta sayısı bugüne kadar kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır.

Sağlık çalışanlarımızın yükü dört-beş kat arttı.

Bu savaşta cephe hastanelerimizdir, bu cephede kayıplarımız oldu.

Tedbir bir sağlık ve ahlak kuralıdır.

‘Filyasyon ekibi sayısı 11 bine çıktı’

Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238’e çıkmıştır.

‘HES 140 bin kişiyi engelledi’

(HES kodu) Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir.

‘Akıllı bilezik’

Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır.

‘İki aydır bulaşma hızlandı’

Çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır, özellikle iki aydır bulaşma hızlanmış durumda.

Aşı çalışmaları

Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye’deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde üç gönüllü sağlık çalışanında başlandı.

Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken en erken uygulama için de tedarik teşebbüslerimizi başlattık.

(Çin’den gelen aşı) Ağırlıklı sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. Baştan 1200 kişiye, devamında 10 bin kişiye yapılmış olacak.

(Aşı) Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum.

(Rusya’da geliştirilen aşı) Faz-3 için eksiklikler tamamlandığında haftaya izin verilebilir.

‘Galibiyet yakın’

Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğunu gösteriyor. İnsan aklı corona virüsü karşısındaki galibiyetini yakın zamanda ilan edebilecek.

‘Yatak doluluğu İzmir’de yüzde 72.5’

Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6.

(Yoğun bakım yatak doluluk oranı) İzmir yüzde 72.5, Ankara yüzde 63.23, İstanbul ise yüzde 59.61 olarak görülüyor.

İstanbul’un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum.

‘Ankara normalleşecek’

Tedbirleri devam ettirirsek 1 hafta, 10 gün içinde stabilleşen Ankara’nın durumunun aşağı doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.

(Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüksek iller) Bartın yüzde 77.32, Batman yüzde 76.4, Sakarya yüzde 76.33, Ordu yüzde 75.98, Samsun yüzde 75.74.

‘Sokağa çıkma yasağı yok’

Sağlık bakanı, soru cevap kısmında sokağa çıkma yasağına ilişkin soruyu, “Sokağa çıkma yasağı şu an için söz konusu değil” diye yanıtladı.