Sağlık bakanı: Okullar açılıyor, ailelerin tedirgin olacağı durum yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasıyla birlikte, ailelerin çocuklarını korumak için alabileceği önlemleri açıkladı.

Okullar açılmadan önce bulaşıcı hastalıklara karşı temizlik yapılıyor. (Fotoğraf: DHA)

Corona virüsü önlemleri kapsamında Çin’den Türkiye’ye getirilenlerin Ankara’ya ulaşmasının ardından kameraların karşısına geçen bakan, Türkiye’de şimdiye dek yeni corona virüsü tanısı alan hiçbir vakanın olmadığını ifade etti.

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Türkiye’nin, virüs salgını konusunda sağlık örtünü ve dinamik kadro sayesinde en önce harekete geçen ülkeler arasında bulunduğunu ifade eden Koca, şöyle devam etti: “Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda dün çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır. Yarın okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim.”

Sağlık bakanı, corona virüsü hakkında Bilim Kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme notlarının velilere ulaştırılacağını aktardı.

Koca, Çin’in Wuhan kentinden getirilen ve iki hafta karantina altında tutulacak kişilerden numune alındığını, sonuçlarının yarın çıkacağını ifade etti.

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Velilere öneriler

Sağlık bakanı, çocukların solunum yolu enfeksiyonlarından nasıl korunabileceğin dair de şu önerilerde bulundu:

-Solunum yolu enfeksiyonları öksürük ve hapşırma sonucu havaya saçılan damlacıklarla bulaşmaktadır. Okullarda kış ayları da dahil sınıflar ve diğer alanlar sık havalandırılmalıdır. Eller sık yıkanmalı, kirli eller ile göz, burun ve ağıza dokunmaktan kaçınılmalıdır.

-Özellikle öksürme ve hapşırma sonrasında ellerin su ve sabunla iyice yıkanması önemlidir. Öksürüldüğünde veya hapşırıldığında ağız ve bunu mendil, mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içi ile kapatılmalıdır.

-Kağıt mendil kullandıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalıdır. Solunum enfeksiyonu olan öğrencilerin evde istirahat etmesine özen gösterilmelidir. Hastalık döneminde bol sıvı tüketilmeli, beslenmeye dikkat edilmeli, özellikle taze meyve ve sebze tüketilmelidir.