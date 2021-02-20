Sağlık bakanı: Normalleşme süreci 1 Mart itibariyle başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile mücadelede normalleşme sürecinin 1 Mart itibariyle başlayacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak.”

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Koca’nın daha önce verdiği bilgiye göre, her kentin 1 Mart’tan itibaren ‘mavi’ (düşük risk), ‘sarı’ (orta risk), ‘turuncu’ (yüksek risk), ‘kırmızı’ (çok yüksek risk) olarak ayrılacak. Kısıtlama kararları buna göre verilecek.

Buna göre 100 binde 10’un altında vaka görülen kentler ‘mavi’, 11-35 arası ‘sarı’, 36-100 arası ‘turuncu’, 100’ün üstü ‘kırmızı’yla işaretlenecek.

Türkiye’de daha önce 1 Haziran 2020’de ‘normalleşme’ dönemine girilmiş, o dönem vaka sayılarında artış gözlemlenmişti. 14 Ocak’ta başlayan aşılama süreci ve uygulanan tedbirlerle bu sefer vakaların kontrol altında tutulacağı düşünülüyor.