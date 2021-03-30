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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: Mutasyon görülme oranı yüzde 75’e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de mutasyonlu virüs görülme oranının yüzde 75’e yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Meclis’te gazetecilere konuşan Koca, BioNTech aşısının lojistik sürecinin tamamlandığını, 2.8 milyon doz aşı geldiğini dile getirdi. Bakan, birkaç hafta içinde gelen doz miktarının 4.5 milyona ulaşacağını belirterek, “Sırası gelen ‘BioNTech aşısı olmak istemiyorum’ dediğinde yaptırmama hakkı olacak” diye konuştu.

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Mutasyon oranını açıkladı

Koca, mutasyonla virüs sayısının her geçen gün arttığını belirterek, “Ağırlıklı şu an mutasyonun Türkiye’deki oranı yüzde 75 ulaştı. Bunun yüzde 50 ila 95 arası değiştiğini görülüyor” ifadelerini kullandı.

Bakan şöyle devam etti: “Bunun dışında da ülkemizde ağırlıklı olarak İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerine İngiliz mutantı geçti. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması.”

Teravih namazı camide

Bakan, teravihler namazlarında camilerin kapalı olmayacağını belirterek “Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek” dedi.

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Kongre eleştirilerine yanıt

Fotoğraf: AA

Sağlık bakanı, AKP’nin kongrelerinin tüm kentlerde vaka sayısını artırdığına dair suçlamalara da yanıt verdi.

Sağlık bakanı, şunları söyledi: “Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirmede bir değişiklik söz konusu değil, dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmak doğru olmaz.”

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