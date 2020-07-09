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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı minibüsçülerden söz istedi: Fazla yolcu alınmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan minibüsle ilgili paylaşımından sonra ilgili taşımacılık kooperatifinin özürlerini ilettiği bir mektup aldığını belirterek, “İstanbul’daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak” ifadelerini kullandı. 

Fotoğraf: DHA

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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“Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul’daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak.”

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 14 kişi bulunması gereken minibüsten 42 kişi çıkınca, Bakan Koca bununla ilgili bir paylaşım yaparak vatandaşları uyarmıştı.

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