Sağlık bakanı: Maske takmayanları uygun dille uyaralım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmayan vatandaşların uygun dille uyarılmasını istedi.

Fotoğraf: AA

Corona virüsü salgınında 1 Haziran’dan itibaren ‘maske, sosyal mesafe ve hijyen’ kuralı uygulanarak normalleşme dönemine geçilmişti. Şimdiye dek 42 kentte maske takmak zorunlu kılındı. Bu kentler arasında İstanbul yok.

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Twitter’da paylaşımda bulunan Koca, virüse karşı mücadelede maske takmanın sosyal sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz. pic.twitter.com/NM1JcRinXN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020

Maske takarak insanların birbirini virüsten korumasını isteyen sağlık bakanı, şöyle devam etti: “Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz.”