Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: Maske takmayanları uygun dille uyaralım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmayan vatandaşların uygun dille uyarılmasını istedi.

Fotoğraf: AA

Corona virüsü salgınında 1 Haziran’dan itibaren ‘maske, sosyal mesafe ve hijyen’ kuralı uygulanarak normalleşme dönemine geçilmişti. Şimdiye dek 42 kentte maske takmak zorunlu kılındı. Bu kentler arasında İstanbul yok.

Reklam

Twitter’da paylaşımda bulunan Koca, virüse karşı mücadelede maske takmanın sosyal sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Maske takarak insanların birbirini virüsten korumasını isteyen sağlık bakanı, şöyle devam etti: “Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz.”

Reklam

SON HABERLER

Reuters: Libya’daki Sirte planı nedeniyle Lavrov İstanbul ziyaretini erteledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un hafta sonu planladığı ve Türk yetkililerle görüşmek için yapacağı İstanbul ziyaretini ertelemesinde en önemli nedeninin, Ankara’nın desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin Sirte’yi geri almak için hazırlandığı harekat olduğu belirtildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...