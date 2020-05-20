Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla muhtarı aradı, muhtar inanamadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen pazar günü sanatçı Mazhar Alanson’un telefon numarasını yanlış çevirince İstanbul’daki Zümrütevler Mahallesi’nin muhtarı Serkan Aslan’ı aradı. Şaşırdığını belirten Aslan, “Ses tanıdık gelince sordum. ‘Sesiniz tanıdık ama numaranız kayıtlı değil, tanıyamadım sizi’ dedim. ‘Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ dedi” ifadesini kullandı.

Fotoğraf: CNN Türk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanlışlıkla aradığı Maltepe ilçesindeki Zümrütevler Mahallesi Muhtarı Serkan Aslan, aralarında geçen diyaloğu CNN Türk canlı yayınında anlattı.

Reklam

Telefonun çaldığını duyduğunu ancak açamadığını belirten Aslan, bir süre sonra tanımadığı numarayı geri aradığını belirtti.

Aslan şunları söyledi:

“Telefonu elime aldığımda baktım çağrıya. Baktığımda geri döndüğümde karşı tarafa duymadığımı özür dileyerek söyleyince ses tanıdık geldi. Ses tanıdık gelince sordum. ‘Sesiniz tanıdık ama numaranız kayıtlı değil’ dedim. ‘Tanıyamadım sizi’ dedim. ‘Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ dedi. Bir an çok şaşırdım. Ben de ‘Sayın Bakanım gerçekten siz misiniz?’ dedim. ‘Evet, benim’ dedi. ‘Sayın Bakanım beni mi aradınız’ dedim. ‘Evet sizi aradım’ dedi. ‘Mazhar – Fuat – Özkan üçlüsünden Mazhar Bey’i aradım’ dedi. ‘Sayın Bakanım’ dedim, ‘Ben mahalle muhtarıyım. Ama ben çok mutlu oldum. İyi ki aradınız’ dedim. Hatta o an annem balkondaydı, eşim yanıma geldi. ‘Gerçekten her akşam izlediğimiz bakan’ dedi.”

Reklam

Aslan şöyle devam etti: “Anneme babama selamlarını ilettiğini söyledi, ellerinden öptüğünü söyledi. Bu gerçekten beni çok mutlu etti.”