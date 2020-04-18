Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da yapımı süren iki pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde ve Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu alanda yapımı süren pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu.
Koca öğle saatlerinde Sancaktepe’deki inşaat alanına gitti. Alanda incelemelerde bulunan Koca, son durum hakkında bilgi aldı ve Atatürk Havalimanı’ndaki hastane inşaatına geçti.
Koca, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
“Sancaktepe’deyiz. Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor. 432’si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek. Türkiye, sağlık sistemiyle dünyada fark yaratmaya devam edecek.”
Erdoğan da havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, yapımı süren Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’ndaki hastanelerle pazartesi günü açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi’ni havadan inceledi.
Tarabya’daki Huber Köşkü’nden helikopterle hareket eden Erdoğan, incelemelerin ardından köşke döndü.
Erdoğan, pandemi hastanelerinin 45 günde bitirileceğini açıklamıştı.