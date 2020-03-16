Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sağlık Bakanı Koca: Can kaybı yok ama olmayacağı anlamına gelmez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı test sonucu pozitif çıkan yeni vakalar olduğunu, devam eden analiz çalışmaları nedeniyle ilerleyen saatlerde yeni bir duyuruda bulunacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece corona virüsü vaka sayısının 18’e yükseldiğini duyurmuştu.

Reklam

Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Bugünler elbette böyle gitmeyecek. Normal hayatımıza döneceğiz.
  • Halkımızın sağ duyusu, devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir. 
  • Laboratuvar sayımızı altıdan 16’ya çıkaracağız. Ayrıca hızlı sonuç veren kiti ülkenin tüm illerine böleceğiz, hızlı sonuç verecek. Yani test daha hızlı yapılacak.
  • 184 SABİM Hattı sayesinde mümkün olduğu kadar halkımızın evlerinden çıkmamalarını istemiş olacağız.
  • Pozitif çıkan yeni vakalarımız var, ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam toplam vaka sayısını açıklayacağım.
  • Can kaybı yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalar var.
  • Acile gelen hiçbir hastamızı geri çevirmek gibi bir durum söz konusu değil.
  • İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri de uçuş yasağı olan ülkelerin içine alındı.
  • Umre’den gelen 5 binin üzerinde vatandaşımızı gözleme aldık.

‘Corona’ önlemeleri genişletildi: Sinema, konser, hamam, kahvehaneler kapandı

Pavyon, bar ve gece kulüpleri ‘corona’ sebebiyle kapatıldı

Birçok Avrupa ülkesinden Türkiye’ye uçuşlar bu gece itibarıyla durduruluyor

‘Corona’ nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’nda tüm izinler kaldırıldı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı profesör uyardı: Havanın ısınmasına güvenmeyin

‘Kul hakkıdır’ diyen Diyanet: Umreden dönen 14 gün evde kalsın, ziyaretçi almasın

Umreden dönen 10 bin 300 kişiye Ankara ve Konya’da karantina

Türkiye’deki ‘corona’ virüsü vakası altı oldu

Arjantin’de ‘corona’dan ilk ölüm

Britanya’da ‘corona’dan ilk ölüm

ABD’de yolcusu ‘corona’dan ölen gemiye havadan test kiti bırakıldı

Sahibinden köpeğine ‘corona’ bulaştı

WHO’dan 40 sayfalık rapor: ‘Corona’ erkekleri iki kat daha fazla öldürüyor

Cerrahpaşa’dan 16 soru-yanıtta ‘corona’ kılavuzu

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...