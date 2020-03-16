Sağlık Bakanı Koca: Can kaybı yok ama olmayacağı anlamına gelmez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı test sonucu pozitif çıkan yeni vakalar olduğunu, devam eden analiz çalışmaları nedeniyle ilerleyen saatlerde yeni bir duyuruda bulunacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece corona virüsü vaka sayısının 18’e yükseldiğini duyurmuştu.
Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Bugünler elbette böyle gitmeyecek. Normal hayatımıza döneceğiz.
- Halkımızın sağ duyusu, devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir.
- Laboratuvar sayımızı altıdan 16’ya çıkaracağız. Ayrıca hızlı sonuç veren kiti ülkenin tüm illerine böleceğiz, hızlı sonuç verecek. Yani test daha hızlı yapılacak.
- 184 SABİM Hattı sayesinde mümkün olduğu kadar halkımızın evlerinden çıkmamalarını istemiş olacağız.
- Pozitif çıkan yeni vakalarımız var, ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam toplam vaka sayısını açıklayacağım.
- Can kaybı yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalar var.
- Acile gelen hiçbir hastamızı geri çevirmek gibi bir durum söz konusu değil.
- İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri de uçuş yasağı olan ülkelerin içine alındı.
- Umre’den gelen 5 binin üzerinde vatandaşımızı gözleme aldık.