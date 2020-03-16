Sağlık Bakanı Koca: Can kaybı yok ama olmayacağı anlamına gelmez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı test sonucu pozitif çıkan yeni vakalar olduğunu, devam eden analiz çalışmaları nedeniyle ilerleyen saatlerde yeni bir duyuruda bulunacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece corona virüsü vaka sayısının 18’e yükseldiğini duyurmuştu.

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Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: