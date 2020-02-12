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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık Bakanı Koca: 8 bin 844 sözleşmeli personel alacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Koca’nın, bakanlık taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere personel alınacağını duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi: “KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 3 bin 762’si hemşire, bin 91’i ebe ve 3 bin 476’sı sağlık teknisyeni – sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.”

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Açıklamaya göre tercih kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 14-20 Şubat tarihleri arasında yapabilecek.

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