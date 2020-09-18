Sağlık bakanı İzmir’de: Bir ayda yüzde 42 vaka artışına tanık olduk

Salgınla ilgili inceleme ve değerlendirme toplantısı yapmak amacıyla İzmir’e giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentte bir ay öncesine oranla yüzde 42 vaka artışına tanık olduğunu son bir haftada artışın yüzde 10’lara gerilediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İzmir Valiliği’nde açıklama yapan Koca, marttan beri mücadele edilen salgında şiddetlenme yaşandığının altını çizdi. Artış hızın her bölgede aynı olmadığını da anımsatan sağlık bakanı şu saptamalarda bulundu:

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“İzmir bu anlamda mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Yoğun nüfusu ve çok sayıda tatil yöresini barındırması nedeniyle büyük insan yükünü taşıyor. Dönüşleri de düşünürsek İzmir’in salgının kontrolü adına kritik bir önemi var. Bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10’lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz.”

Kendilerini sevindiren bir başka göstergenin ise zatürree oranının yüzde 8.2’lerden yüzde 4.9’a kadar düşmesi olduğunun altını çizen Koca şöyle devam etti: “Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum.Hasta yükünü her geçen gün azaltmayı hedefliyoruz.”

Hedef tarama süresini düşürmek

Türkiye genelinde temaslı taramasının vaka tespitinden sonra ortalama 15 saatte yapıldığını söyleyen Koca, “İzmir’de bu 19 saat. Bu süreyi geri çekmeyi planlıyoruz, 15’e sonra da 12 saate indirmeyi hedefliyoruz. İzmir’de şu an 445 filyasyon ekibi görev yapıyor” dedi.

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Hastaların ortalama yaşındaki yükselişin ağır hastaların ve vefatların da artışına neden olduğuna değinen Koca, İzmir başta olmak üzere bölgedeki herkesi tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet etti.

Sağlık bakanı, önce il sağlık müdürü ve başhekimlerle il değerlendirme toplantısı yapıp sonra da Manisa, Muğla, Aydın ve Uşak’tan yetkililerle bölge değerlendirmesi yapacaklarını da sözlerine ekledi.