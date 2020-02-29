Sağlık bakanı: İtalya, Güney Kore ve Irak’a uçuşlar durduruldu; Irak sınırı kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü önlemleri çerçevesinde, ‘Bu gece yarısından itibaren İtalya ve Güney Kore ve Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu’ ve ‘Irak ile kara sınırının kapatıldığını’ açıkladı.

Koca, yazılı açıklamasında, şöyle dedi: “Çin’de ortaya çıkıp, kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı ‘COVID-19’ yani yeni corona virüsü hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz. Daha önce Çin ve İran’la havayolu trafiğimiz durdurulmuş, İran’la ayrıca kara ve demiryolu geçişleri de kapatılmıştı. Bilim kurulumuzun önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur. Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır.”

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Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle dendi: “Irak ve Kore’de görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkelerde sefer yaptığımız Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye, Erbil noktalarına 29 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz seferler karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz.”