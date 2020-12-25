Sağlık bakanı: İstanbul’da vaka sayısında önemli düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da son bir haftada vaka sayısında önemli düşüş görüldüğünü bildirdi.
Twitter’dan paylaşımda bulunan bakan, İstanbul’daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle değerlendirme yaptıklarını ifade etti.
“Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi” diyen Koca, polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma görüldüğünü ifade etti.
Bakan, hastane yatışlarında yüzde 35, yoğun bakımlara alınma oranında ise yüzde 30 düşüş görüldüğünü kaydetti.
Koca, şunları yazdı: “Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız.”