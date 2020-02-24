Sağlık bakanı: İran ile sınırı kapatmakta geç kalmadık; gelmek isteyen Türkleri alırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsünün görüldüğü İran’da yaşayan ve Türkiye’ye gelmek isteyen Türk vatandaşlarının ülkeye getirilebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İlk kez Çin’in Wuhan kentinde görülen ve ülkede 2 bin 500’den fazla insanın ölümüne neden olan virüs, geçen hafta İran’ın Kum kentinde baş göstermişti. İran’da şimdiye dek sekiz kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi enfekte olmuştu. Türkiye, İran ile olan sınır kapılarını kapatmış, uçak seferlerini de askıya almıştı.

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Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Koca, İran sınırını kapatmada geç kalmadıklarını, iki gündür tüm önlemlerin alınmış olduğunu, karayolu, havayolu ve demiryoluyla İran’dan gelen herkesin sağlık taramasından geçirildiğini dile getirdi.

“Şüpheli olanları, yani soğuk algınlığı belirtisi olanları içeri almadık. Bu belirtileri taşıyan Türk vatandaşlarını ise gözlem altına aldık” ifadelerini kullanan sağlık bakanı, virüsün ilk olarak görüldüğü Kum kentinden gelenleri baştan beri Türkiye’ye almadıklarını belirtti. Bakan, İranlı mevkidaşının, kendilerinin Kum kentini karantinaya alma önerisine karşı çıktığını, bunun üzerine sınırın kapatıldığını kaydetti.

Sınırın ne zaman açılacağına dair soruya “Salgının kontrol altına alınıp alınmadığına bakacağız” diye yanıt veren Koca, İran’daki salgının boyutunun yüksek olma ihtimali bulunduğunu ifade etti.

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Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: “İtalya virüsün çıktığı bölgeyi karantinaya aldı. Doğru yaptı. Çin de Vuhan’ı karantinaya almıştı. O da doğru yaptı. İran da Kum’u karantinaya alsaydı bu önleme gerek kalmayacaktı. İran’daki Türk vatandaşlarımız arasında gelmek isteyenleri Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Türkiye’ye getireceğiz. Bunun bütün planlamalarını yaptık. Gelen bütün vatandaşlarımız 14 gün gözlem altında tutulacak. Türkiye’den İran’a gitmek isteyen Türk vatandaşlarına izin vermiyoruz. Göndermiyoruz. Ama mesela Türkiye’de bulunan İranlılar ülkelerine dönmek isterlerse gidebilirler.”