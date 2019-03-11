Sağlık bakanı: İlaçta yüzde 54, aşıda yüzde 100 dışa bağımlıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100’e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye’den bahsediyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

İlaçta 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olan zam oranı yüzde 26.4 olarak açıklanmıştı. Zam öncesi, ilaç şirketlerinin dağıtımı durma noktasına gelmişti. İlaç şirketlerinin stok yaptığı, antibiyotik, tansiyon, mide ilaçları, ağrı kesiciler ve antidepresanlar dahil pek çok ilacın eczanelerde bulunamadığı bildiriliyordu.

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Sağlıkta ‘yerlileşme‘ ve ‘millileşmeye‘ son derece önem verdiklerini savunan Koca, 2023’e kadar bu bağımlılığı en az yüzde 50 oranında azaltmayı, aşıyı da yüzde 100 yerlileştirmeyi düşündüklerini söyledi.