Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: İlaçta yüzde 54, aşıda yüzde 100 dışa bağımlıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100’e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye’den bahsediyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

İlaçta 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olan zam oranı yüzde 26.4 olarak açıklanmıştı. Zam öncesi, ilaç şirketlerinin dağıtımı durma noktasına gelmişti. İlaç şirketlerinin stok yaptığı, antibiyotik, tansiyon, mide ilaçları, ağrı kesiciler ve antidepresanlar dahil pek çok ilacın eczanelerde bulunamadığı bildiriliyordu.

Reklam

Sağlıkta ‘yerlileşme‘ ve ‘millileşmeye‘ son derece önem verdiklerini savunan Koca, 2023’e kadar bu bağımlılığı en az yüzde 50 oranında azaltmayı, aşıyı da yüzde 100 yerlileştirmeyi düşündüklerini söyledi.

İlaç, gübre ve tohumda da tanzim satışı geliyor

İlaçlara fahiş zam: Yüzde 26,4

Eczacılara göre tedarik sorunu devam ediyor: 41 ilaçtan sadece dokuzu piyasada

Zam bekleniyor: Bakana göre ‘kur ayarı’ndan sonra ‘ilaç sıkıntısı’ bitecek

Eczacı sendikası: Poşet sağlık için ücretsiz oldu ama poşete koyacak ilaç bulamıyoruz

Bakanlıktan ilaç zammı açıklaması: Stokçu eczanelere yasal işlem yapılacak

İlaç firmaları dağıtımı nerdeyse durdurdu: 19 Şubat’taki zam bekleniyor

Döviz kuru etkisi: 700’e yakın ithal ilaç piyasada bulunamıyor

Dövizdeki artışın etkisi: İlaca yüzde 2,5 zam

Zam bekleniyor: Bakana göre ‘kur ayarı’ndan sonra ‘ilaç sıkıntısı’ bitecek

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...