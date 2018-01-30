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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık Bakanı hükmü verdi: TTB, Türk tabiplerini temsil eder noktada değil

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Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin, Afrin harekatına karşı çıktıkları için polis baskınıyla gözaltına alınmasını değerlendiren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Türk tabiplerini temsil eder noktada değildir” dedi.

Fotoğraf: DHA

TTB Merkez Konsey’i Afrin’e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nnı “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyen bir açıklama ile eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu açıklamaya çok sert tepki göstermiş, Ankara Başsavcılığı da ‘terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

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Haklarında soruşturma başlatılan 11 TTB üyesinden sekizi, bu sabah yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

AA’nın aktardığına göre TTB’ye yönelik soruşturmayla ilgili konuşan Demircan, önce “Kendileri hakkında yasal işlem yapılmaktadır. Buradan ötesi hukukun işidir” dese de, ardından “Böyle bir açıklamayı yapmaya hakkı yoktur. Büyük yanlış yapmıştır” diye konuştu.

Demircan sözlerine şöyle devam etti: “Böyle bir zamanda böyle bir açıklamayı yapmanın elbette ki hukuki sorumluluğu da vardır. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu açıklamadan sonra hukuk harekete geçmiştir. Kendileri hakkında yasal işlem yapılmaktadır.”

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