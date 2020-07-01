Sağlık bakanı: 132 bin kişiye antikor testi yapıldı, taşıyıcı oranı yüzde 0.24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, antikor testleri sonucunda taşıyıcı oranının yüzde 0.24 olarak belirlendiğini söyledi. Bakanın verdiği bilgiye göre, toplam vakanın yarısından fazlası İstanbul’da.

Fotoğraf: Reuters

Koca, Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenleyerek salgının seyrine dair son bilgileri verdi.

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Bakanın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Hastalığın gündemden düşmesi pek mümkün görünmüyor.

*Maske, mesafe ve temizlik, sağlığımızı ve hürriyetimizin koruyucusudur. Covid-19 salgınına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir. Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliğini kaybetmektedir. Tekrar kullanılmamalıdır.

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‘Virüsün yayılma hızı yavaşlamadı’

*Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur.

*Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız. Salgın toplumumuzda dramatik etkiye yol açmıştır. Psikolojik hayatımız, hastalık gündemiyle sınırlanmıştır. Gündelik hayattaki değişme, izole bireysel yaşam ruhsal gerilimi artırmıştır.

*Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906’dır. Vakaların yüzde 53.74’ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul’da tespit edilmiştir. Son bir haftada İstanbul’daki vakaların tüm vakalara oranı yüzde 51.16’dır.

‘Okulların açılmasını salgının seyri belirler’

*Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa ve Diyarbakır’da vaka sayıları arttı. Yeni vakalarda yaş ortalaması düştü. Son bir ayda en fazla vaka 25-45 yaş aralığında görüldü. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu beş il ise şunlardır; Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın’dır.

*Hareketlilik arttıkça daha fazla gencimizin taşıyıcı olduğu anlaşılıyor.

*(Okulların açılması) Salgının seyri belirler. Okulların açılmasına yakın, salgının seyrine göre tartışılır, öneri olursa bunu paylaşırız.

*(65 yaş üstüne yönelik) Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor. Bu kısıtlamanın devamından yanayız.

132 bin kişiye antikor testi

*Antikor testi çalışmasının yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte toplam taşıyıcılık oranı yüzde 0.24.

*(Çin’de ortaya çıkan yeni domuz gribi türü) Bu virüsün insandan insana geçtiği ile ilgili şu anda bir bilgi yok, takip ediyoruz.

*Günlük ortalama 50 bin test yapıyoruz, ölüm oranlarının Avrupa ülkelerinin hepsinin altında olduğunu biliyoruz.