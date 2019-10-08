Sağlık bakanı: Grip aşılarının dağıtımına birkaç gün içinde başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşılarının birkaç gün içinde dağıtımına başlanacağını açıkladı. Koca, grip aşısının risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapıldığının altını çizdi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Koca, yazılı açıklamasında, “Grip aşısı her yıl yeni hazırlanmakta, bir önceki yılın aşıları kullanılmamaktadır. Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır” ifadelerini kullandı.

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Kış aylarında başta mevsimsel grip olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarının ciddi oranda arttığını belirten Koca şöyle devam etti:

“İnsanlarda grip hastalığına influenza A ve B virüsleri sebep olmaktadır. Geçtiğimiz yıl Avrupa’da en çok influenza A virüsünün alt türlerinden H1N1 ve H3N2 görüldü. Aynı dönemde Türkiye’de ise solunum yolu enfeksiyonları, baskın olarak H3N2 kaynaklıydı. Grip son derece bulaşıcı bir hastalıktır; hasta ile 1 metreden daha yakın mesafeden veya virüs içeren damlacık ile kirlenmiş araç, gereç ve yüzeylerden bulaşabilmektedir. Korunmak için vatandaşlarımıza mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını, hasta kişiler ile temas etmemelerini ve tokalaşmamalarını öneriyoruz. Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması; ellerin sık sık yıkanması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi de gripten korunmak için etkili önlemlerdir.”

Sağlıklı bireylerin bir haftada iyileşebildiğini ancak gribin riskli gruplarda ağır klinik tablolara hatta ölüme yol açabildiğini vurgulayan Koca şu ifadeleri kullandı: “Dünya Sağlık Örgütü’nün de tavsiyesi doğrultusunda, risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, 6 aylık-2 yaş arası bebeklerin, gebelerin, aşırı kilolu olanların; huzurevi, bakım evi gibi ortamlarda yaşayanların; astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanların; çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz.”

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Dinlenmenin ve bol sıvı tüketiminin tedavi sürecini kısalttığını ifade eden Koca, grip tedavisinde antibiyotiklerin etkisinin olmadığının da altını çizdi.