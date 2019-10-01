Sağlık bakanı: Elektronik sigara ülkeye giremeyecek ve yasaklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek” dedi. Koca, Ankara’da ve İstanbul’da içme sularından kaynaklanan hastalık sorunu olmadığını, genel olarak su depolarının gözden geçirilmesi gerektiğini ve diğer hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Koca, TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, sigara ile ilgili yeni bir çalışmanın olduğunu belirtti. Koca, kapalı alanlarda sigara içimi ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade ederek şöyle dedi: “Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanlarım verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor. Yarı açık ve kapalı alan istismar ediliyor. Yarı açılır- kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak.”

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‘Fahri sigara denetçiliğinin’ getirileceğini söyleyen Koca, “Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz” dedi.

Elektronik sigaranın ülkeye girişinin yasaklanacağını da vurgulayan Bakan Koca, şunları söyledi: “Ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek kapalı ve açık alan tanımı, yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi…”

‘Ankara’daki içme suyu tetkiklerinde geçen yıla göre anlamlı farklılık yok’

Koca, Ankara’da içme suyu nedeniyle son zamanlarda ishal ve kusma salgını görüldüğü iddialarına ilişkin de şöyle konuştu: “İçme sularıyla ilgili biz belirli aralıklarla bir takım tetkikler yapıyoruz. Son dönem hastalıkların olması nedeniyle tekrar tetkikleri genişlettik. İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığı, gelen hastaların sıklığında ve sayısında geçen yıla göre ciddi anlamda farklılık olmadığını gördük. Yine bizim yaptığımız denetimlerde, özellikle depoların daha çok gözden geçirilmesi gerektiğini, el yıkama ve hijyenin önemli olduğunu, besin ve meyvelerin daha sık yıkanması gerektiğini özellikle söyleyebiliriz.”

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‘İshal salgını sulardan değil’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hastaneden taburcu olurken, “Su içerken dikkatli olun” sözleriyle ilgili de konuşan Koca, “Genel olarak söylemek gerekirse, dikkat edelim derim ama bugün için ishal tablosunun altında ciddi şekilde sulardan kaynaklanan bir tablo olduğunu söylemek şu an mümkün değil. İstanbul için de mümkün değil. Normal, geçen yıla göre aynı oranda seyreden, yapılan tetkiklerde de bu anlamda ciddi bir fark görmedik. Ama apartman ve benzeri iş yerleri depolarında bir takım sorunların olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili de zaten uyarılarımızı yaptık. Salgın mevsimsel ve dönemsel, en azından sulardan olmadığını söyleyebiliriz” dedi.

